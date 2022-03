AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 in arrivo, definita migliore della res nativa

AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 verrà annunciata a breve, stando a quanto riportato dagli sviluppatori del software CapFrameX, che sostengono di aver visto la nuova tecnologia in azione e di esserne rimasti entusiasti. AMD sostiene sarà addirittura migliore della risoluzione nativa.

Dopo la presentazione di AMD Radeon Super Resolution al CES 2022, FSR 2.0 si pone come il prossimo step per il miglioramento dell'immagine, basato in questo caso sul temporal upscaling con antialiasing ottimizzato.

Un'importante novità è rappresentata dal fatto che, a differenza di DLSS e XeSS, AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 non richiederà l'impiego di intelligenza artificiale e potrà dunque funzionare su di un'ampia gamma di GPU.

La fonte parla di valori impressionanti per quanto concerne la qualità dell'immagine e le prestazioni. Secondo AMD, come detto, FSR 2.0 offrirà risultati addirittura superiori alla risoluzione nativa.

Chiaramente sarà interessante capire se questa tecnologia potrà essere impiegata anche su console e con quali tempistiche: con il ray tracing a impegnare la maggior parte delle risorse nei giochi più evoluti, una soluzione simile sarebbe la proverbiale manna dal cielo.