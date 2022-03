The Crew 2 su PS5 e Xbox Series X|S, upgrade next-gen annunciato da Ubisoft

The Crew 2 approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S grazie all'upgrade next-gen appena annunciato da Ubisoft, che sarà disponibile gratis per i possessori del gioco nel mese di luglio.

L'introduzione dei 60 fps sarà il piatto forte dell'aggiornamento, che tuttavia includerà anche modifiche al meteo e alle palette di colore utilizzate dal racer, che può contare su ben 30 milioni di giocatori.

Pubblicato nel 2018, The Crew 2 è un'altra delle produzioni Ubisoft che nell'immediato non ha entusiasmato gli utenti ma ha poi saputo recuperare terreno: non a caso è appena entrato nel quinto anno di supporto post-lancio.

L'upgrade next-gen, con l'introduzione dei 60 fps, rientra fra i miglioramenti quality of life che gli sviluppatori di The Crew 2 stanno apportando all'esperienza, e che riguardano anche l'handling delle vetture.