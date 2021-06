The Crew: 30 milioni di giocatori, nuovo record per l'IP Ubisoft

Ubisoft ha annunciato che la sua IP sportiva The Crew ha superato i 30 milioni di giocatori sin dal lancio del primo capitolo nel 2014. L'annuncio è avvenuto durante l'Ubisoft Forward, la presentazione dell'E3 2021.

Ubisoft ha spiegato: "Quest'anno è stato particolarmente intenso per The Crew 2 e per tutti a Ivory Tower. Siamo stati in grado di rilasciare un update ogni quattro mesi, oltre che un nuovo episodio ogni due mesi. I nostri team sono riusciti a pubblicare tutti i contenuti che abbiamo promesso un anno fa."

The Crew 2

Ubisoft ha colto anche l'occasione per confermare che il primo episodio della terza stagione - US Speed Tour East - arriverà il 7 luglio 2021. Dalla prossima settimana, inoltre, i giocatori di The Crew 2 possono "godersi un evento per ogni grande update rilasciato fino ad ora, durante uno speciale Live Summit". Inoltre, fino alla fine del mese sarà possibile ottenere una Corvette C8 Stingray 2020 al prezzo di 1 Crew Credit.

Ricordiamo che The Crew 2 può essere giocato su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store, Ubisoft Store e tramite Ubisoft+, il servizio in abbonamento della compagnia francese.

Potete leggere la nostra recensione di The Crew 2 a questo indirizzo.