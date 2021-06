Metroid Prime 4 è stato annunciato esattamente 4 anni fa

Oggi, 13 giugno 2021, cade il quarto anniversario dell'annuncio di Metroid Prime 4. Il gioco di Nintendo era stato infatti mostrato alla conferenza dell'E3 2017, ma da allora è praticamente sparito e non abbiamo alcuna idea dello stato del progetto.

Possiamo rivedere il teaser trailer di Metroid Prime 4 rilasciato da Nintendo all'E3 2017 qui sotto.

Nel caso nel quale non lo sappiate, vi ricordiamo che il gioco era in sviluppo presso un nuovo team guidato dal producer Kensuke Tanabe. Metroid Prime 4 non aveva data di uscita, ma i giocatori si aspettavano un rilascio o almeno nuove informazioni in tempi non biblici. Nel gennaio 2019, però, Nintendo annunciò che lo sviluppo era ricominciato dal principio e che era passato nelle mani di Retro Studios.

Da allora tutto quello che è stato rivelato è che lo sviluppo di Metroid Prime 4 "procede bene". Attualmente, quindi, il gioco è in sviluppo presso il nuovo team da circa due anni e mezzo: ci sarà spazio per lui all'E3 2021? La speranza di tutti i fan è che sia così, ovviamente.

Inoltre, si spera che vi sia spazio per The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, di cui abbiamo da poco discusso la data di uscita tramite un leak.