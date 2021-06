Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Digital Foundry confronta PS5 e PS4 Pro

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è ora disponibile su PS5. Il gioco di ruolo di Square Enix è stato rilasciato insieme al DLC Intermission, anche acquistabile a parte. Quali sono però i vantaggi di passare alla versione PlayStation 5 rispetto a quella PS4 Pro? La risposta arriva da Digital Foundry.

Prima di tutto, ci mostra che i tempi di caricamento (che ovviamente variano da area ad area) sono estremamente ridotti. Viene fatto un esempio con la chiesa di Aerith, che su PS4 Pro richiede 25.1 secondi per il caricamento, mentre con la versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake Intergrade servono solo 1.3 secondi.

Le texture di Final Fantasy 7 Remake Intergrade sono state rielaborate e, come potete vedere al minuto 0:54 del video a inizio notizia, sono molto più dettagliate e a risoluzione maggiore. Parlando più in generale, in modalità Grafica avremo accesso a una risoluzione dinamica che per la maggior parte del tempo è fissa a 2160p con un frame rate a 30 FPS. In modalità Prestazioni, invece, la risoluzione standard è 2688x1512p a 60 FPS. Importante però notare che in modalità Prestazioni non si perdono tutti i nuovi effetti di illuminazione, nebbia e le texture migliorate.

In generale, il vantaggio di PS5 è legato al caricamento delle texture e di alcuni elementi come persone nella folla, che su PS4 Pro venivano caricate molto in ritardo, con uno spiacevole effetto di pop-in. Anche i fondali più lontani di Midgar, visibili dal Settore 7, sono ora stati sostituiti con versioni di qualità superiore. Nel complesso, tutti i modelli e le texture che su PS4 Pro avevano qualche piccolo problema sono stati migliorati con la versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Parlando invece della nebbia e del nuovo sistema di illuminazione, Final Fantasy 7 Remake Intergrade migliora ad esempio la sequenza iniziale, aggiungendo nuove fonti di luce, cambiando alcuni colori e introducendo la nebbia che dà l'impressione di essere in un'area più inquinata, come si addice al luogo. Digital Fondry ammette però che in altre situazioni, come alcune aree del Cimitero dei treni, l'aggiunta della nebbia cambia l'atmosfera e diminuisce la linea dell'orizzonte: una scelta che potrebbe non piacere ad alcuni. Anche le ombre sono più dettagliate, come è possibile vedere al minuto 9:35. In termini di frame rate, viene conferma che entrambe le modalità di Final Fantasy 7 Remake Intergrade sono perfettamente stabili, rispettivamente a 30 FPS e 60 FPS.

Infine, vi ricordiamo che potete leggere la recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade e di Episode INTERmission.