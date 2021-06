The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: data di uscita al centro di un leak dell'E3 2021

Questa sera andrà in onda la conferenza Xbox + Bethesda, ma molti fan sono già con la mente rivolta al prossimo martedì, giorno durante il quale andrà in onda il Nintendo Direct dell'E3 2021. Cosa sarà mostrato? I fan sperano che vi sia spazio per The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (nome non ufficiale). Ora, possiamo scoprire qualche informazione legata alla data di uscita, discussa dal prolifico leaker "PracticalBrush12".

Il leaker afferma infatti che il 2021 non sarà l'anno di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, probabilmente. Il 2022 è un anno più credibile per il gioco. Questo informazioni combaciano con quanto indicato da altri leaker negli ultimi tempi.

PracticalBrush12 aggiunge poi una speculazione personale (quindi non basata su informazioni a cui ha avuto accesso): The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 potrebbe non essere al Nintendo Direct dell'E3 2021. Questa sua previsione, però, è contraria all'opinione di altri leaker, che ritengono che il gioco sarà invece mostrato e che sarà indicata una generica data di uscita.

Come sempre, parliamo di un leak, non di informazioni ufficiali. Questa fonte ha però svelato in anticipo molti giochi dell'E3 2021 e aveva indicato in modo corretto i giochi che sarebbero apparti nel più recente Nintendo Direct: si tratta quindi di un leaker affidabile.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è uno dei giochi più attesi dei fan, questo è certo. Recentemente abbiamo potuto leggere che il gioco è "quasi completo" per un insider.