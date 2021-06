New World: l'anteprima con tutte le novità per l'MMO degli Amazon Game Studios

Nella nostra anteprima di New World andiamo a scoprire tutte le novità per questo ambizioso MMO annunciate durante il Summer Game Fest.

Gli ultimi a riuscirci sono stati i giapponesi di Square Enix, con Final Fantasy XIV, mentre gli ultimi a provarci sono gli Amazon Game Studios con New World, attualmente in sviluppo e mostrato nuovamente al pubblico proprio in questi giorni di E3.

Un altro problema è quanto far pagare: oggi è molto più difficile di ieri chiedere un abbonamento mensile, in fondo necessario per mandare in avanti un progetto simile, mentre renderlo free to play significherebbe impestarlo di valute diverse e microtransazioni.

Perché nessuno sviluppa nuovi MMORPG ad alto budget? Perché l'investimento sarebbe mostruoso, e probabilmente sarebbero in pochi a ritenersi soddisfatti. World of Warcraft ha rivoluzionato il genere ma allo stesso tempo lo ha anche ucciso. La conferma ve la fornisce la stessa Blizzard che del seguito ne ha fatto uno spezzatino dal quale si è salvato solo il PVP, divenuto poi Overwatch.

Il PvP perduto

New World: non mancheranno grandi città in cui fare compere e interagire con gli altri giocatori

Amazon quindi, un colosso dalle vite infinite, forse gli unici a poter rischiare tanto, sebbene con l'approssimarsi dell'uscita abbiano più volte rivisto i loro piani, rendendo New World sempre meno coraggioso. Inizialmente, questo nuovo MMORPG sembrava davvero avere tutte le carte in regola per riunire insieme le caratteristiche portanti del prima e del dopo World of Warcraft, partendo dalla coraggiosa scelta di rendere il PvP parte integrante dell'esperienza, un po' come accadeva nel pionieristico Ultima Online, o in forma diversa, ma non meno efficace nel mastodontico Star Wars Galaxies.

Un anno fa però le cose sono cambiate e il PvP è stato trasformato in un elemento opzionale, in modo da difendere le anime pie che sia mai che gli rovini il giochino, che poi ti riempiono i forum di lamentele. Certo, c'è il rischio che tu venga malmenato, ma con le giuste meccaniche è proprio questo senso di pericolo perenne a creare le migliori forme di gameplay emergente: in Ultima Online, ma non solo, gruppi di giocatori si premuravano di difendere gli insediamenti dagli utenti votati al male, e c'era chi pagava soldati di ventura per raggiungere i luoghi più pericolosi proprio per evitare noie simili.

Lo stesso World of Warcraft aveva zone PvP, ed era proprio da quelle parti che ci divertiva di più.