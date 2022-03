Dead Space Remake: video gameplay mostrano un confronto con l'originale, ecco i miglioramenti

Tramite YouTube, EA ha condiviso tre nuovi video gameplay dedicato al sonoro di Dead Space Remake. I tre video fanno un confronto tra l'originale e il remake.

Il primo video è dedicato al Sistema A.L.I.V.E.. In tale video, Terry Calico, progettista di doppiaggio senior, parla del sistema A.L.I.V.E. che controlla la frequenza cardiaca, il respiro e i dialoghi di Isaac. Viene spiegato che "le risposte di Isaac aiutano a creare l'atmosfera misteriosa e terribile di Dead Space, e in questo video scoprirai come il team sta portando avanti questa esperienza perfezionandola a un nuovo livello."

Il secondo video, che potete trovare qui sotto, il capo progettista audio e responsabile della tecnologia audio Jean-Francois Tremblay ci spiega i miglioramenti tecnici apportati nello specifico agli effetti sonori di occlusione e ostruzione. Questo sistema mira a offrire ai giocatori "un'esperienza audio senza precedenti, creando un senso di proiezione audio realistico. Scopri come questi aggiornamenti consentiranno un posizionamento sonoro e un'attenuazione e un filtraggio della distanza più precisi, cosa che sentirete di persona mentre il tecnico progettista audio Mike Dominiuk e il programmatore senior Diego Merayo illustrano esempi tratti dall'originale e dal remake."

Infine, nel terzo video, il tecnico audio Mike Dominiuk parla della progettazione sonora delle armi, con esempi di aggiornamento alla lama al plasma e al fucile a impulsi. L'obiettivo è "portare la qualità audio delle armi leggendarie che conosci e ami del primo Dead Space a un livello superiore. Scopri come il team usa elementi stratificati aggiuntivi per fare in modo che ogni colpo abbia un forte impatto sonoro."

Inoltre, EA ha anche confermato il periodo di uscita di Dead Space Remake.