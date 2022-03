Grounded: la versione 1.0 potrebbe non arrivare nel 2022, secondo Jeff Grubb

Probabilmente saranno necessari ancora diversi mesi prima che Grounded, il nuovo gioco di Obsidian disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, esca dalla fase di early access. Stando a Jeff Grubb, infatti, la versione 1.00 potrebbe arrivare non prima del 2023.

Il giornalista di VentureBeat ha condiviso l'informazione durante l'ultimo episodio del podcast GrubbSnax di Giant Bomb. Grubb afferma che gli sviluppatori puntano di pubblicare la versione 1.0 di Grounded entro la fine dell'anno, ma che potrebbero avere bisogno di un po' più di tempo per completare i lavori, con Obsidian dunque che potrebbe decidere di rinviarla ai primi mesi del 2023.

Grounded, un'immagine promozionale

Giusto il mese scorso, Obsidian ha festeggiato il traguardo dei dieci milioni di giocatori per Grounded. A inizio febbraio, inoltre, è stato pubblicato l'aggiornamento "Into the Woods" che ha introdotto un buon numero di novità sia per quanto riguarda i contenuti che modifiche alle meccaniche di gioco.

Come accennato Grounded è disponibile in early access per PC, Xbox Series X|S e Xbox One, nonché incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.