Elden Ring: nude mod disponibile, dopo solo due settimane dall'uscita

Non c'erano troppi dubbi a riguardo, crediamo. Dopo solo un paio di settimane dall'uscita del gioco, Elden Ring riceve la propria nude mod. Si tratta di una modifica installabile su PC per spogliare i personaggi femminili del gioco di ruolo d'azione di FromSoftware.

La nude mod è disponibile direttamente su NexusMod, realizzata dal membro Sakura4. Non includeremo un link in questa notizia, ma siamo certi che potrete trovarla facilmente nel caso nel quale siate interessati. Inoltre, è disponibile una seconda nude mod per Elden Ring, creata da jmedia7 di LoversLab. Secondo quanto indicato da DSOGaming, questa seconda mod è di qualità superiore.

Una caverna di cristalli di Elden Ring

Le nude mod sono ormai una certezza per i giochi AAA più famosi, soprattutto per quelli che propongono uno stile grafico realistico e sono colmi di personaggi femminili. Non si tratta di mod particolarmente utili, ovviamente, visto che non migliorano il gioco in alcun modo.

Se siete in cerca di mod di qualità per giocare a Elden Ring su PC, ecco il nostro articolo nel quale vi indichiamo come mettere in pausa il gioco, come attivare miglioramenti grafici o avere vantaggi di gameplay.