Pokémon GO: Oricorio debutta con l’evento Festival dei colori, data e dettagli

La prossima settimana prenderà il via il Festival dei colori un nuovo evento a tempo limitato di Pokémon GO. A partire dal 15 marzo gli allenatori di tutto il mondo potranno dunque catturare un Oricorio che debutterà nel gioco di Niantic per l'occasione.

L'evento Festival dei colori di Pokémon GO si svolgerà dalle 10:00 di martedì 15 marzo fino alle 20:00 di domenica 20 marzo (ora italiana). Per tutta la sua durata i Moduli Esca attivati dureranno tre ore e scattando foto ogni giorno riceverete delle ricompense, con un po' di fortuna anche l'incontro con un Pokémon cromatico.

Oricorio, il Pokémon danza, debutterà nel gioco di Niantic durante il Festival dei Colori, con stili differenti a seconda della zona del mondo in cui vi trovate. Nello specifico:

Oricorio Stile Flamenco: apparirà in Europa, Medio Oriente e Africa

Oricorio Stile Cheerdance: apparirà nelle Americhe

Oricorio Stile Hula: apparirà nelle isole africane, asiatiche, del Pacifico e dei Caraibi

Oricorio Stile Buyō: apparirà nell'area dell'Asia-Pacifico

Pokémon GO, immagine promozionale del Festival dei Colori con le varie versioni di Oricorio

Durante l'evento inoltre sarà disponibile una nuova sfida di collezione, grazie alla quale accumulare progressi per il premio Cercapokémon fuoriclasse e guadagnare 20.000 PE, 3.000 unità di polvere di stelle e un incontro con Oricorio

Inoltre, i seguenti Pokémon appariranno più spesso allo stato selvatico:

Drowzee

Horsea

Gligar

Slugma

Taillow

Trapinch

Turtwig

Crogaunk

Fletchling

Oricorio (vari stili)

Beautifly

Dustox

Alomomola

Nei raid a una stella potrete affrontare Jigglypuff, Torchic, Treecko, Mudkip e Rockruff. In quelli a tre stelle Marowak, Marowak di Alola, Chansey, Umbreon e Druggigon. In quelli a cinque stelle, Tornadus Forma Totem e infine nei Megaraid apparira MegaLopunny.

Una volta completate le attività di ricerca sul campo potrete incontrare Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Grimer di Alola, Castform (varie forme), Burmy (vari manti) e guadagnare Megaenergia per Venusaur, Charizard e Blastoise.