Classifica degli store videoludici con più giocatori attivi: Steam è primo, ecco gli altri

Tramite ResetEra è stato condiviso un report che indica una sorta di classifica degli store videoludici con più giocatori attivi a livello mensile. Non sono inclusi negozi online mobile (come l'App Store e Google Play) e non sono incluse piattaforme come il Riot Launcher.

Secondo quanto indicato, Steam è lo store/piattaforma videoludica più usata, senza troppe sorprese aggiungeremmo. Parliamo di 132 milioni di utenti attivi a livello mensile. Il dato proviene dal report ufficiale di Valve, da poco pubblicato.

In seconda posizione troviamo PlayStation Store/Network. La piattaforma di Sony Interactive Entertainment può contare su 111-114 milioni di utenti attivi a livello mensile, secondo i dati di dicembre 2021, inclusi nei documenti ufficiali della compagnia.

Il logo di PlayStation Store

Per la terza posizione, purtroppo, i dati sono meno precisi. Xbox Live, infatti, poteva contare su 100 milioni di utenti attivi a livello mensile a dicembre 2020. Purtroppo non sono disponibili dati più recenti. A seguire, troviamo Epic Games Store, che ha raggiunto 65 milioni di utenti attivi a livello mensile (dati di dicembre 2021), secondo il report ufficiale.

Infine, rimarrebbe da verificare Nintendo. Purtroppo in questo caso non sono disponibili dati ufficiali. Sappiamo solo che, a settembre 2020, il numero di iscritti a Nintendo Switch Online erano 26 milioni. Questi però sono solo un frammento degli utenti effettivi. In ogni caso, è impossibile calcolare da questo dato il numero di utenti attivi a livello mensile.

Questi dati richiamano quelli del Regno Unito, dove Steam è lo store preferito per gli acquisti online, PlayStation Store è secondo.