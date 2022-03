EA, Microsoft e Gearbox firmano una lettera per opporsi alla legge anti-trans in Texas

EA, Gearbox, Microsoft e oltre 60 altre compagnie hanno firmato una lettera contro la proposta di legge del Texas anti-trans.

Il 22 febbraio 2022, il governatore del Texas Greg Abbott ha emesso un ordine per i servizi di protezione dell'infanzia i quali devono indagare per abuso infantile le famiglie dei bambini transgender che ricevono assistenza sanitaria legata al genere. Il giorno successivo, Abbott ha invitato tutti i texani, oltre ai professionisti del settore, a denunciare i genitori per "abuso di minori" sotto la minaccia di un'accusa di negligenza penale.

Oggi, 65 aziende, tra cui diversi giganti dell'industria videoludico come Electronic Arts, Gearbox Software e Microsoft, hanno firmato una lettera organizzata dall'organizzazione LGBTQ Human Rights Campaign che "invita il governatore ad abbandonare gli sforzi anti-LGBTQ+".

"Le nostre aziende fanno affari, creano posti di lavoro e servono i clienti in Texas". La lettera recita. "Chiediamo ai nostri leader pubblici - in Texas e in tutto il Paese - di abbandonare gli sforzi per inserire la discriminazione nella legge e nella politica. Non è solo sbagliato, ha un impatto sui nostri dipendenti, i nostri clienti, le loro famiglie e il nostro lavoro".

Molti dei firmatari, tra cui EA, Microsoft e Gearbox, sono membri di Texas Competes, una rete di imprese pro-LGBTQ. L'amministratore delegato di Texas Competes, Jessica Shortall, ha detto a Kotaku che molte aziende del Texas sono parzialmente motivate dal desiderio di riuscire ad assumere personale qualificato. Il mercato del lavoro è complesso e l'assunzione di dipendenti con capacità tecniche di alto livello è meno scontata di quanto si potrebbe pensare. Viene spiegato che varie offerte di lavoro sono state rifiutate quando è stato chiesto ai candidati di trasferirsi in Texas. Bisogna anche sapere che il 32% degli sviluppatori di giochi si identifica come non-etero e quasi il 10% si identifica come un genere diverso da quello assegnato alla nascita.

Segnaliamo anche che questa lettera non è la prima volta durante la quale Gearbox Software ha preso una posizione sui diritti delle persone transgender. L'anno scorso, un dirigente ha testimoniato contro un disegno di legge che avrebbe vietato agli atleti transgender di competere negli sport. Il CEO di Gearbox Randy Pitchford si è anche opposto alla legge anti-trans del Texas sull'utilizzo dei bagni nel 2017, una legge che avrebbe costretto le persone ad usare i bagni negli edifici pubblici solo in base al genere indicato sui certificati di nascita.

Il 2 marzo, l'American Civil Liberties Union del Texas è riuscita a bloccare i servizi di protezione dei minori dall'indagare i genitori di un bambino transgender che riceveva cure mediche. La corte sta attualmente discutendo se l'ordine restrittivo dell'ACLU, applicato in tale situazione, si possa applicare più in generale anche agli ordini del governatore.