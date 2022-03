Record of Ragnarok: il cosplay di Aphrodite di luckofthelion risplende di luce dorata

Record of Ragnarok ha ottenuto parecchio successo sin dall'uscita. La trama ruota attorno a una serie di divinità provenienti da varie culture e tra queste appare anche la dea dell'amore e della bellezza greca. Ora, luckofthelion ci propone il proprio cosplay di Aphrodite da Record of Ragnarok.

In questo scatto, che è inondato dalla luce dorata, vediamo che l'Aphrodite di luckofthelion si adagia su un letto regale. L'ambiente sfarzoso e i colori caldi richiamano la ricchezza e l'agiatezza che facilmente si collegano a una divinità antica come questa. La dea si mostra di profilo, col busto ritto. In questa posizione, sembra pronta a entrare in azione.

Se siete grand fan di Aphrodite, allora dovreste vedere anche il cosplay di Aphrodite di iamelliemoonstone. Cambiando invece genere, non dovreste ignorare il cosplay di Spider-Gwen di donnami_cos. Come non citare poi il cosplay di Asuka di sarah.tonin99. Chiudiamo la nostra lista di suggerimenti con il cosplay di Batgirl di missbricosplay.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Aphrodite realizzato da luckofthelion? Il personaggio di Record of Ragnarok è stato ricreato nel modo migliore, oppure avete visto versioni di qualità superiore?