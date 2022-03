Spider-Man: il cosplay di Spider-Gwen di donnami_cos è un gradito ritorno

L'universo narrativo di Spider-Man è denso di personaggi interessanti, tra eroi e antagonisti. Un esempio è l'eroina Spider-Gwen, che sfrutta i propri poteri e il proprio stile da combattimento ispirato al balletto per sconfiggere i nemici. Ora, donnami_cos ci propone il proprio cosplay di Spider-Gwen.

donnami_cos ci propone un cosplay semplice, in un ambiente domestico e famigliare, per mostraci l'eroina in modo diverso rispetto al solito. Spider-Gwen, così come Spider-Man e Miles Morales, è di solito rappresentata in giro per la città, a combattere e a difendere i cittadini. In questo caso, donnami_cos ci propone invece uno scatto rilassato, con un costume semplice ma adeguato.

Se siete fan del mondo di Spider-Man, allora non dovreste perdervi il cosplay di MJ e Black Cat di missbricosplay. Ecco poi anche il cosplay di Gwen-Venom di clarequinnn. Come non citare poi anche il cosplay di Spider-Gwen da alice_delish. Infine, chiudiamo la lista dei suggerimenti con il cosplay di Spider-Carnage di candylion.cos.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Spider-Gwen realizzato da donnami_cos? Il personaggio del mondo di Spider-Man è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?