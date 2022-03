Come il mondo dei videogiochi partecipa all’isolamento della Russia

L'industria dei videogiochi occidentale sembra essere compatta nella condanna dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Dallo scoppio della guerra, le iniziative in merito non sono mancate, così come le prese di posizione ufficiali, anche molto dure, con il blocco della vendita di molti prodotti videoludici e tecnologici nel territorio russo. Ma queste mosse possono davvero incidere? Siamo certi che l'isolamento culturale sia la risposta giusta in casi del genere? Perché è sempre più chiaro che per molte aziende non è possibile fare altrimenti? Cerchiamo di capirlo.

La prima schermaglia Battlefield 2042 fu oggetto di critiche per una skin legata al conflitto russo-ucraino Il mondo dei videogiochi non è stato completamente impermeabile al conflitto russo-ucraino prima del deflagrare dello stesso. Nessuna software house era intervenuta sull'argomento, ma un piccolo incidente aveva iniettato un po' di realtà in questo nostro ambiente fatto soprattutto di sogni e illusioni. A novembre 2021 era infatti scoppiata una polemica per l'inserimento di una skin dei Little Green Man in Battlefield 2042, rimossa dal gioco dopo le proteste dei giocatori ucraini. Come spiegammo all'epoca: "Little Green Man era l'appellativo usato comunemente dai media per identificare i soldati russi che erano stati inviati nel 2014 a prendere il controllo della Crimea, nell'operazione che è poi sfociata in una guerra tra Russa e Ucraina. I primi soldati inviati erano caratterizzati da una divisa verde anonima senza particolari segni distintivi e spesso con volto coperto." Per molti ucraini era come spargere del sale su di una ferita aperta, trovandosi a combattere dei nemici reali in un mondo virtuale. DICE di suo dimostrò semplicemente una certa insensibilità storica, senza voler causare alcun danno od offendere nessuno, nell'inserire quella skin. Per gli sviluppatori era solo un contenuto in più da vendere agli appassionati. Ma in questo caso l'ignoranza non è una giustificazione. Le rimostranze degli ucraini fecero però capire che l'immaginario aveva superato il limite del consentito, andando a sovrapporsi con qualcosa che era ancora in divenire e che non era stato elaborato dai locali, storicamente parlando.

La Guerra Russo-Ucraina Alla fine di febbraio la guerra è scoppiata davvero. Le schermaglie isolate dei mesi precedenti si sono trasformate in un tentativo di occupazione militare, con bombardamenti e l'invio di truppe di terra. Riassumendo all'osso: la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina per evitare un ulteriore allargamento a est della Nato. In realtà la situazione è molto più complessa di così e va a toccare i rapporti che intercorrono da sempre tra il territorio ucraino e quello russo, non riassumibili in poche righe e non riducibili a quanto vorrebbe la propaganda di parte. Se volete approfondire, vi consigliamo la lettura di "Storia dell'Ucraina. Dai tempi più antichi ad oggi" di Massimo Vassallo, o "Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus' di Kiev a oggi" di Giorgio Cella. Volendo è in arrivo anche un libro più centrato sul conflitto: "Ucraina. La guerra che non c'era" di Andrea Sceresini e Lorenzo Giroffi, che sarà disponibile dal 15 marzo 2022. Di quest'ultimo però, non possiamo garantire ancora la validità.