Guerra Russia-Ucraina: l’appello di GSC Games e altri sviluppatori ucraini sui social

Il peggiore degli scenari si è purtroppo concretizzato, con la Russia che ha dato il via alla sua invasione in Ucraina alle 4 del mattino di oggi. Alcune case di sviluppo ucraine hanno commentato l'accaduto sui social, inclusa GSC Games World, gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2, che hanno lanciato un appello su Twitter, affermando di avere piena fiducia nelle forze armate del proprio paese e facendo un appello rivolto a tutti per aiutare le vittime della guerra.

"Oggi, la Federazione Russa ha ufficialmente dichiarato guerra all'Ucraina. Il nostro paese si è svegliato con i suoni delle esplosioni e di armi da fuoco, ma è pronta a difendere la propria libertà e indipendenza, rimane forte e pronta a tutto. Il futuro è ignoto, ma siamo fiduciosi delle forze armate del nostro paese. Ci rivolgiamo quindi a tutti i nostri colleghi del settore, giocatori, blogger o chiunque veda questo post: condividetelo, non fatevi da parte e aiutate chi ha bisogno", recita l'appello pubblicato su Twitter da GSC Games World, con allegato le coordinate di un conto bancario in cui volendo è possibile fare una donazione in favore delle forze armate ucraine.

"Non possiamo restare a guardare. La Russia attacca la nostra patria e nega la sovranità dell'Ucraina. Stiamo cercando di restare al sicuro, ma questa è una guerra. Siamo una nazione pacifica, non abbiamo mai attaccato o minacciato nessuno. A causa di questa situazione, il nostro lavoro ne risentirà e le nostre vite possono essere distrutte", il messaggio di Frogwares, studio indipendente ucraino, autore di The Sinking City e Sherlock Holmes: The Devil's Daughter.

Vostok Games, autori di Fear the Wolves, invece ha pubblicato un post che immortala la bandiera dell'Ucraina, senza alcun messaggio d'accompagnamento.

Al momento invece, 4A Games, la casa di Metro Exodus, non ha rilasciato alcun commento in merito.