Epic Games Store: gioco gratis del 24 febbraio 2022 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Come già annunciato la scorsa settimana, il titolo in questione è il GDR Cris Tales.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 24 febbraio 2022 dalla pagina dedicata di Cris Tales che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 3 marzo 2022, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Cris Tales, un artwork ufficiale

Cris Tales è un GDR che omaggia i classici del genere di stampo giapponese, come Chrono Trigger, Final Fantasy 6 e Valkyria Profile. Il gioco è caratterizzato da una grafica disegnata a mano in 2D, con il giocatore che viaggerà tra passato, presente e futuro influenzando la trama con le proprie scelte. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Cris Tales.

"Cris Tales è una splendida lettera d'amore indie ai classici GDR giapponesi, ma con una nuova prospettiva. Scruta nel passato, agisci nel presente e osserva come le tue scelte cambiano dinamicamente il futuro. Il tutto su un unico schermo mentre giochi! Delle favolose animazioni 2D disegnate a mano danno vita a un mondo dove le scelte cambieranno sia il presente che il futuro nell'arco di più di 20 ore di gioco", recita la descrizione ufficiale di Cris Tales.

"Prendendo ispirazione dai GDR giapponesi senza tempo come Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Valkyrie Profile e i classici moderni come Bravely Default e Persona 5, incontra e recluta una squadra di compagni unici, sfida una miriade di nemici e fatti strada in un mondo vasto. Scruta e impara dal passato, decidi che azioni intraprendere nel presente e altera il corso del futuro in modi che cambieranno dinamicamente la forma del mondo in base alle scelte che hai fatto."

"Invia i nemici nel passato o nel futuro, sincronizza gli attacchi per potenziare le abilità di gruppo e padroneggia il tempismo giusto di attacco e difesa per superare i limiti in combattimento del tuo gruppo. Sali a bordo di una aeronave o di una nave e viaggia attraverso questo mondo creato a mano, simile a una fiaba dai toni oscuri. Dallo scintillante regno di Crystallis ai bassifondi di Saint Clarity, scopri ogni ambientazione unica e dai forma al suo futuro."

Di seguito i requisti di sistema minimi e raccomandati di Cris Tales:

Minimi

Sistema Operativo: Versione del sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core a 2,5 GHz o equivalente AMD

Memoria: 4 GB

Archiviazione: 6 GB

DirectX: II

GPU: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2 GB) o equivalente

Consigliati

Sistema Operativo: Versione del sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core a 2,7 GHz o equivalente AMD

Memoria: 8 GB

Archiviazione: 6 GB

DirectX: 12

GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (4 GB) o equivalente

Inoltre sono stati annunciati i giochi gratis dell'Epic Games Store del 3 marzo 2022.