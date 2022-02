Epic Games Store: giochi gratis del 3 marzo 2022 annunciati ufficialmente

Epic Games Store ha rivelato quali saranno i prossimi giochi gratis che gli utenti della piattaforma digitale potranno scaricare a partire dal 3 marzo 2022, per una settimana: si tratta di Black Widow: Recharged, Centipede: Recharged e del Kit Slayer Epico per Dauntless.

Mentre da oggi è possibile effettuare il download gratuito di Cris Tales, dunque, dalla settimana prossima lo store Epic tornerà a offrire un maggior numero di contenuti a costo zero, sebbene i nomi in ballo non siano di quelli straordinariamente rilevanti.

Parliamo infatti di due remaster, fondamentalmente, e di un contenuto scaricabile. Black Widow: Recharged riprende il classico twin stick shooter rivisitandone la grafica e aggiungendo al mix una nuova colonna sonora originale firmata da Megan McDuffee.

"Ottieni punteggi altissimi nella classica modalità arcade e sfoggia con orgoglio il tuo nome in vetta alla classifica, oppure metti alla prova le tue abilità e competi in una delle 30 sfide estremamente creative che stravolgeranno il sistema di gioco in modi nuovi ed entusiasmanti", si legge nella sinossi ufficiale.

"Sottrai il denaro ai nemici sconfitti per caricare una potente tela esplosiva, oppure raccogli uno dei numerosi nuovi potenziamenti, tra cui gli scoppi esplosivi, i colpi a ventaglio e l'effetto paura, intrappolando i nemici nella tua tela. Puoi giocare a ogni modalità e livello in cooperativa locale con un amico."

Per quanto riguarda invece Centipede: Recharged, all'impianto originale che tutti conoscono è stata aggiunta una componente estetica inedita e colorata, anche in questo caso arricchita da una colonna sonora extra firmata da Megan McDuffee.

"Resta sempre in vantaggio con i nuovi potenziamenti introdotti da abilità, tra cui esplosioni che rimuovono qualsiasi elemento sullo schermo, cannoni e persino una funzionalità di rallentamento del tempo. Puoi giocare a ogni modalità e livello in cooperativa locale con un amico."