Elden Ring: Sony offre una serie di consigli per iniziare al meglio l'avventura nell'Interregno

L'attesa è finalmente finita e domani potrete avventurarci nelle lande dell'Interregno di Elden Ring. Per l'occasione, il PlayStation Blog di Sony ha pubblicato un articolo con 10 consigli per iniziare nel migliore dei modi la vostra avventura.

Si tratta di una lettura sicuramente interessante, specialmente se vi serve un modo per ingannare il tempo in attesa del debutto nei negozi o dello sblocco della versione digitale, con suggerimenti e dritte che sicuramente fanno comodo, considerando la vastità e i pericoli della nuova opera di FromSoftware. Potrete visualizzare l'articolo completo, con tanto di video in forma di GIF ben fatte e calzanti con i vari punti trattati, a questo indirizzo.

Non riportiamo l'articolo per intero, ovviamente, ma segnaliamo la presenza di qualche passaggio davvero interessante e che potrebbe tornarvi utile, specialmente nel caso in cui non abbiate giocato la closed beta di novembre.

Elden Ring, un artwork ufficiale

Tralasciando i suggerimenti più ovvi, come "non scegliete la classe a caso" e "non fatevi cogliere impreparati", l'articolo del PlayStation Blog spiega l'utilità degli attacchi in carica di Elden Ring, una meccanica ereditata dalla serie Dark Souls, ma qui ulteriormente espansa.

Infatti ora, "invece di essere solo in grado di caricare attacchi d'armi fisiche normali, potrete caricare anche certe abilità e incantesimi. Gli incantesimi caricati sono particolarmente potenti, in quanto non incrementano solo il danno base, ma molti avranno effetti aggiuntivi. Questi effetti possono variare molto, inclusi proiettili aggiuntivi, cadenza di tiro più lunga, durata più lunga e zona d'attacco più grande."

Un'altra sezione invece parla dell'esplorazione dell'Interregno e dei combattimenti in groppa a Torrente, il destriero spettrale del Senzaluce, spiegando alcune delle sue meccaniche base. In particolare apprendiamo che "Premendo L3, potrete saltare dal destriero ed eseguire un fendente in salto molto vantaggioso. "

Apprendiamo inoltre che tutti gli elementi principali della mappa, in particolare quelli necessari per avanzare nella main quest sono tutti evidenziati con icone specifiche:

"I boss, nemici potenti, grandi orde di nemici, e ovviamente gli Stake of Marika, sono tutti evidenziati in modo da guidarvi nella giusta direzione", tuttavia questo vale solo a patto che in quelle determinata area abbiate prima visitato un particolare luogo. "Quando vi avventurate in una nuova area, la vostra mappa sarà vuota fino a che non visiterete una placca collocata al suo interno. Trovate questa piccola icona sulla mappa, lasciateci un indicatore e raccogliete la placca per aggiungere dettagli e colore alla vostra mappa. Caverne nascoste, fortezze e altri punti d'interesse saranno più facili da trovare ed esplorare."

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile da domani, 25 febbraio, per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.