Guerra Russia-Ucraina: CD Projekt dona oltre 200.000 euro per gli aiuti umanitari

Ieri la Russia ha invaso l'Ucraina, portando la guerra in Europa e sconvolgendo il popolo ucraino. Come gesto di solidarietà nei confronti dei loro "vicini di casa", CD Projekt RED, la casa di The Witcher e Cyberpunk 2077 con sede in Polonia, ha pubblicato un messaggio sui social e donato oltre 200.000 euro in favore delle vittime del popolo ucraino.

"La recente invasione dell'Ucraina, dei nostri amici e vicini, ci ha scioccati e indignati", recita il post di CD Projekt Red su Twitter, dove annuncia di aver donato 1 milione di Złoty, ovvero circa 216.000 euro, alla Polska Akcja Humanitarna (PAH), un'organizzazione umanitaria con sede in Polonia e che sta aiutando attivamente il popolo ucraino in questa crisi.

"In solidarietà con tutte le vittime di questa aggressione, il Gruppo CD Projekt ha deciso di sostenere gli sforzi per gli aiuti umanitari donando 1 milione PLN alla PAH. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tali ingiustizie e chiediamo a tutti di unirsi a noi e aiutare in ogni modo possibile. Insieme possiamo fare una grande differenza!"

Quello di CD Projekt RED è senza dubbio ammirevole e che speriamo sia di ispirazione per altre iniziative simili. A tal proposito anche 11 bit studios hanno mostrato il loro sostegno decidendo di devolvere gli incassi di This War of Mine alla Croce Rossa, mentre case di sviluppo ucraine come GSC, gli autori di Stalker 2, hanno lanciato degli appelli sui social.