Guerra Russia-Ucraina, gli incassi di This War of Mine devoluti alla Croce Rossa

La guerra fra Russia e Ucraina non poteva che smuovere 11 bit studios, gli sviluppatori di This War of Mine, lo struggente survival disponibile su PC, console e mobile: il team ha deciso di devolvere gli incassi dei prossimi sette giorni alla Croce Rossa ucraina.

Capace di vendere oltre 4,5 milioni di copie, This War of Mine racconta la guerra dal punto di vista dei civili e dei loro figli, mettendoci al comando di un sopravvissuto che si ritrova barricato all'interno di un edificio insieme ad altre persone, mentre fuori gruppi di soldati e cecchini controllano le strade.

"Oggi le forze militari russe hanno attaccato lo stato libero dell'Ucraina, nostro vicino", si legge nel comunicato di 11 bit studios. "In qualità di sviluppatori polacchi e creatori di un gioco riconosciuto a livello internazionale come schierato contro la guerra, This War of Mine, che parla direttamente della sofferenza e della miseria dei civili vittime dei conflitti, vogliamo rilasciare una dichiarazione."

"Ci opponiamo all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Le parole da sole risulterebbero vuote senza un atto che le supporti e il tempismo è fondamentale, dunque abbiamo deciso quanto segue: per i prossimi sette giorni, tutti gli incassi di This War of Mine e di tutti i suoi DLC, su tutti gli store e le piattaforme, verranno destinati a un fondo speciale."

"A una settimana da oggi questo denaro verrà devoluto alla Croce Rossa Ucraina, al fine di supportare in maniera diretta le vittime della guerra.