Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: patch la prossima settimana

Rockstar Games ha annunciato che la prossima settimana pubblicherà una patch per tutte le versioni di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, ringraziando tutti i giocatori per la pazienza dimostrata.

In effetti circa dieci milioni di persone hanno comprato la raccolta, pur essendo stata pubblicata in condizioni abbastanza pietose. Inoltre l'attesa per una patch maggiore, si spera risolutiva, si è protratta per circa tre mesi. Da specificare che Rockstar non ha dettagliato i contenuti della patch, quindi non resta che attendere la prossima settimana per saperne di più.

La speranza è che risolva i numerosissimi problemi grafici e di prestazioni generali, rendendo finalmente giustizia alla trilogia originale, i cui titoli sono tra i più influenti della storia dei videogiochi.