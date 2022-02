GTA Trilogy, vendite per 10 milioni di copie nonostante i problemi

A quanto pare GTA Trilogy ha totalizzato vendite per 10 milioni di copie, raggiungendo tale obiettivo nonostante i problemi tecnici che affliggono la chiacchierata collection rimasterizzata di GTA 3, Vice City e San Andreas.

Take-Two ha assicurato che i prossimi GTA non avranno problemi tecnici, scottata appunto da quanto accaduto alla Trilogy, specie sul fronte delle valutazioni della critica e del pubblico, generalmente disastrose.

Nonostante ciò, come detto, la remaster è andata molto bene: se consideriamo che la serie di Grand Theft Auto ha fatto segnare nella sua totalità una crescita pari a 15 milioni di copie, ma le vendite di GTA V sono aumentate di 5 milioni, viene da sé che restano 10 milioni attribuibili appunto alla Trilogy.

Non si tratta peraltro della fine della corsa per la collection, visto che sono in arrivo anche le versioni mobile per iOS e Android che determineranno per forza di cose un ulteriore aumento degli incassi.

Insomma, l'effetto nostalgia applicato agli episodi classici di GTA e la popolarità del brand, unitamente al meccanismo dei preorder e a una consegna dei review code avvenuta in ritardo hanno avuto come risultato l'ennesimo successo commerciale per Take-Two.