Elden Ring: una video guida per principianti da Bandai Namco

Se non vi sentite in grado di giocare a Elden Ring non temete, perché Bandai Namco ha appena pubblicato una video guida per principianti, mirata a dare ragguagli sugli aspetti fondamentali del gioco. A illustrare tutti i vari concetti ci pensa Vaatividya, specialista dei titoli di FromSoftware.

Il filmato, che trovate in testa alla notizia, dura quasi venti minuti e mostra tramite delle sequenze di gameplay come comportarsi in gioco, a partire dall'esplorazione, passando per il sistema di combattimento fino ad arrivare alla magia, con tutte le sue sfaccettature. Oltre che una buona guida, è anche un ottimo modo per vedere il gioco nuovamente in azione, che non fa mai male.

Elden Ring è sicuramente il gioco del momento, nonché uno dei potenziali giochi dell'anno. Nonostante sia disponibile da meno di 24 ore, ha fatto registrare alcuni record, come quello dei giocatori contemporanei su Steam, che fanno ben capire le dimensioni del suo successo. Con dei primi numeri del genere, è probabile che abbia già venduto qualche milione di copie.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Elden Ring.