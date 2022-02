Elden Ring è già GOTY e ci dispiace per tutti gli altri

Elden Ring è già GOTY e c'è poco da stare a discutere, a meno che non esca un altro capolavoro paragonabile al gioco di FromSoftware nei prossimi dieci mesi. Qualche nome che potrebbe farcela c'è, come God of War: Ragnarok e Starfield, ma dubitiamo che avranno lo stesso impatto e trovino la stessa unanimità di giudizio di pubblico e critica (Gran Turismo 7 è un gioco di auto... magari sarà perfetto, ma lo sappiamo tutti che il genere è malvisto in fase di premiazioni, vedere Forza Horizon 5).

Attenzione: non stiamo dicendo che non abbiano potenzialità, ma solo che l'allineamento dei pianeti avuto con Elden Ring è difficile che si verifichi di nuovo: studio di sviluppo apprezzato, hype per una volta non distrutto dal risultato finale, titolo che rispetta quanto promesso e quanto il pubblico si aspettava, capace oltretutto di far avanzare un genere creato dai suoi stessi autori (almeno negli aspetti fondamentali che consentono di parlare di soulslike e non di un più generico gioco di ruolo d'azione).

Il 2022 non è iniziato nemmeno da due mesi ma è già un anno esaltante dal punto di vista videoludico. Windjammers 2, Horizon Forbidden West, Total War: Warhammer III, Sifu, Martha is Dead e OlliOlli World, sono solo alcuni dei gioielli che hanno illuminato questo inizio d'anno, senza considerare qualche titolo meno conosciuto, comunque valido. Nonostante ciò Elden Ring riesce a rifulgere, segno che ci troviamo di fronte a quello che a suo modo è un evento per l'intero medium, più che un semplice gioco.

Questo per dire cosa? In realtà niente di che. Fa solo piacere, ogni tanto, poter parlare di un videogioco in modo così cristallino, sapendo che quasi tutti potranno giocarci, visto che è multipiattaforma, andando al di là di console war e di altre stupidaggini simili. Meglio sarebbe ancora che nessuno leggesse questo parliamone. In fondo ci piace immaginarvi impegnati a giocare.