Babylon''s Fall, trailer dedicato ai combattimenti e nuove immagini

Babylon's Fall torna a mostrarsi con un trailer dedicato ai combattimenti e a una galleria di immagini inedite, pubblicati da Square Enix a poche ore dal lancio della prova gratuita su PlayStation.

La demo di Babylon's Fall sarà infatti disponibile da domani, 25 febbraio, e consentirà a tutti di farsi un'idea dell'esperienza messa a punto da PlatinumGames, in uscita il 3 marzo nelle versioni PC, PlayStation 5 e PS4.

"Il trailer mostra una serie di meccaniche di gioco uniche, che ti permettono di brandire armi in entrambe le mani e utilizzare allo stesso tempo il tuo Gideon Coffin per equipaggiare due armi spettrali aggiuntive", si legge nel comunicato stampa.

"Questo sistema di combattimento a quattro armi offre infiniti modi per personalizzare l'esperienza di combattimento e sferrare combo devastanti contro i nemici della ziggurat."

"In BABYLON'S FALL i giocatori si metteranno nei panni di un gruppo di guerrieri conosciuti come "le sentinelle", legati a un pezzo d'equipaggiamento speciale chiamato Gideon Coffin, che partono per un'odissea per superare la colossale Tower of Babylon, dentro a cui riposa qualcosa di grandioso."

"Oltre a brandire le armi in entrambe le mani, i personaggi possono usare il potere del loro Gideon Coffin per equipaggiarne altre due, così da avere combinazioni di quattro armi alla volta. Le capacità dei vari pezzi d'equipaggiamento permetteranno anche di usare un'infinità di strategie diverse."

"Lo stile grafico del gioco è il risultato di una 'tecnica di pennellate' sviluppata di recente che dà vita a un'ambientazione fantasy unica con un'estetica che ricorda quella dei dipinti a olio del Medioevo."