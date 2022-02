Babylon's Fall: demo in arrivo, data d'uscita e primo Battle Pass gratis

Babylon's Fall è stato protagonista di un terzo livestream di presentazione dedicato da parte di PlatinumGames, dal quale sono emerse diverse informazioni sul gioco, compresa la data di uscita di una demo e anche il fatto che il primo Battle Pass sarà distribuito gratis per tutti.

La demo di Babylon's Fall sarà disponibile il 25 febbraio 2022, ha annunciato il team di sviluppo, consentendo di provare il multiplayer online a quattro giocatori dall'inizio del gioco, con l'inclusione del tutorial.

Babylon's Fall, un'immagine del gioco

I salvataggi della demo possono poi essere trasferiti al gioco completo, nel caso in cui si decidesse di acquistarlo.

Sono stati inoltre annunciati i battle pass per Babylon's Fall, che avranno cadenza trimestrale. Ogni tre mesi verranno introdotti nuovi battle pass che saranno sia gratuiti che a pagamento, ma il primo Battle Pass, intitolato "Eternal Tower" e appartenente alla Stagione 1 del gioco, sarà gratis per tutti, anche per quanto riguarda la componente Premium, ovvero normalmente disponibile a pagamento.

Come da standard, i battle pass di Babylon's Fall consentono di ottenere Battle Points completando vari obiettivi e missioni in sequenza seguendo l'ordine imposto dall'evento del gioco, consentendo in questo modo di progredire e ottenere ricompense speciali. Per il resto, abbiamo visto che Babylon's Fall è entrato in fase gold il mese scorso, dopo essersi mostrato in un nuovo trailer per festeggiare il 2022.