Games with Gold, marzo 2022: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One annunciati

I Games with Gold di marzo 2022, ovvero i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate, sono stati annunciati da Microsoft tramite le pagine di Xbox Wire, confermando il leak di alcune ore fa.

Di seguito l'elenco completo dei Games With Gold di marzo 2022 e le date in cui saranno disponibili per gli abbonati al servizio:

The Flame in the Flood - Xbox One - dal 1 al 31 marzo 2022

Street Power Soccer - Xbox One - dal 16 marzo al 15 aprile 2022

Sacred 2: Fallen Angel - Xbox 360 - dal 1 al 15 marzo 2022

SpongeBob's Truth or Square - Xbox 360 - dal 16 al 31 marzo

L'annuncio è stato accompagnato come al solito da un video di presentazione, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

The Flame in the Flood è un survival game in cui avremo il compito di esplorare uno scenario sempre differente, generato da un sistema procedurale, per procurarci il necessario per sopravvivere. Street Power Football è un gioco arcade ispirato al calcio a cinque in cui potrete sfidare la CPU e i vostri amici, nonché esibirvi in spettacolari trick.

Sacred 2 Fallen Angel è un GDR con visuale isometrica pubblicato nel 2009 e realizzato da Ascaron e sequel dell'apprezzato Sacred: La Leggende dell'Arma Sacra. Infine SpongeBob: Truth or Square è un gioco d'azione in cui vestiremo i panni della celebre spugna di mare con il compito di recuperare la ricetta dei Krabby Patty.

Che ne pensate dei Games With Gold di Xbox Series X|S e Xbox One di marzo 2022? Fatecelo sapere nei commenti.