La community di Multiplayer.it assieme per la Croce Rossa: grazie a tutti!

Nella settimana tra lunedì 28 febbraio e domenica 6 marzo 2022, tutti gli abbonamenti del canale Twitch di Multiplayer.it sono stati devoluti in beneficenza alla Croce Rossa Italiana, in queste ore impegnata ad aiutare la popolazione civile travolta dall'invasione russa in Ucraina. Gli utenti e gli spettatori del canale hanno dimostrato la loro generosità donando 1272 abbonamenti in soli 7 giorni. La redazione di Multiplayer.it ha quindi convertito tutti gli abbonamenti versando un totale di 5100 euro alla Croce Rossa.

Si tratta di un piccolo gesto che dimostra la sensibilità e la generosità di moltissimi appassionati che, pur seguendo le nostre pagine e le nostre live per leggere e discutere di videogiochi, non restano indifferenti ai gravi eventi di queste settimane e alle persone che ne sono colpite. La redazione di Multiplayer.it ringrazia tutti di cuore per il successo dell'iniziativa, nella speranza, ovviamente, che in futuro non ci sia più bisogno d'iniziative di questo tipo.

Nel caso in cui vogliate dare un'ulteriore mano, ricordiamo che è sempre possibile fare donazioni per l'emergenza Ucraina attraverso il sito ufficiale della Croce Rossa italiana.