Grand Mountain Adventure: Wonderlands, la recensione dell'open world sulla neve

In un videogioco basato su uno sport o un'attività reale, quando non si tratta di soggetti validi a proporre delle simulazioni pure e semplici, di solito si cerca di costruire delle sovrastrutture che rendano l'esperienza un vero e proprio "gioco", puntando sulla competizione o su elementi meno realistici e spettacolari, potenzialmente più coinvolgenti per il pubblico generico. In questo caso abbiamo invece a che fare con un raro esempio di trasposizione più riflessiva e contemplativa dell'esperienza originale, che risulta per molti aspetti più realistica rispetto alle normali reinterpretazioni videoludiche, in grado di generare delle belle sensazioni senza dover spingere troppo sull'acceleratore.

Si tratta di un' interpretazione originale dello snowboard e dello sci, incentrata soprattutto sul piacere di vagare sulla neve in libertà, in un certo senso avvicinandosi - come difficilmente succede normalmente - alla vera e propria esperienza di sciare.

C'era un tempo in cui i giochi di snowboard erano un elemento portante all'interno delle lineup di console e PC, portando avanti serie diventate storiche, prima di cadere inesorabilmente in un limbo da cui non sembrano riuscire a riemergere. Nel nuovo assetto del mercato, giochi di questo tipo sembrano trovare terreno fertile solo tra le produzioni indipendenti, ma se i risultati sono paragonabili a quello che esaminiamo in questa recensione di Grand Mountain Adventure: Wonderlands , allora possiamo stare piuttosto tranquilli sulla qualità che il genere sportivo su neve è ancora in grado di raggiungere.

Lo zen e l'arte di sciare

Grand Mountain Adventure: Wonderlands, una delle varie ambientazioni esplorabili

Tutto quello che c'è da fare è semplicemente sciare: una volta scelto se dedicarsi agli sci o allo snowboard, ci troviamo a vagare per alcune location montane seguendo diverse piste e aprendo nuovi percorsi in maniera progressiva. Il gameplay è estremamente basilare, eppure riesce a creare un'esperienza di gioco completa e significativa, sebbene risulti sempre leggera e non molto impegnativa. La meccanica prevede il fatto di prendere parte a diverse prove, solitamente scendendo già da varie piste nel minor tempo possibile e cercando di attraversare tutte le porte, in modo da ottenere nuovi skipass come ricompensa e sbloccare progressivamente ulteriori piste e ambientazioni. Ci sono in totale 12 ambientazioni diverse, ognuna composta da varie piste e punti di riferimento da sbloccare, per poi dedicarsi all'esplorazione in libertà degli scenari.

Le prove si dividono a grandi lineee tra slalom Super G, Slopestyle e Big Air, ovvero puntano soprattutto sulla capacità di seguire le traiettorie tra le porte il più velocemente possibile, affrontare ostacoli e vari tra grind e salti oppure dedicarsi alle acrobazie, con la possibilità inoltre di prendere parte a sfide in multiplayer per un massimo di quattro giocatori, ampliando così le possibilità di gioco rispetto alla versione mobile iniziale.

Grand Mountain Adventure: Wonderlands, un'immagine del gioco con una pista immacolata

Nel caso invece ci si voglia dedicare semplicemente all'esplorazione libera, la modalità Zen consente di godersi la montagna senza tante pressioni verso risultati particolari.

Proprio questo stile "zen" rende Grand Mountain Adventure: Wonderlands un gioco particolare, in grado di riprodurre in maniera piuttosto convincente l'esperienza dello stare sulla neve: ovviamente ci sono delle sfide, in certi casi anche spettacolari come quando intervengono eventi speciali come valanghe o salti, ma grazie anche alla particolare inquadratura adottata, sempre piuttosto lontana e incentrata sulla visione di ampie porzioni di scenario, non c'è mai la tendenza al parossismo che è tipica dei giochi di questo tipo. Questo ovviamente significa anche che non è un gameplay adatto a tutti i palati: chi cerca l'adrenalina a tutti i costi difficilmente troverà eccitanti le sfide di Grand Mountain Adventure: Wonderlands, che punta piuttosto sul flusso dei movimenti e sulla contemplazione degli scenari innevati.