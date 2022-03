Console più vendute nel 2021 in UK: PS5 e Switch a pari merito, Xbox rimane indietro

Christopher Dring, capo di GamesIndustry.biz, ha segnalato tramite Twitter la classifica delle console più vendute in UK nel 2021, indicando che PS5 e Switch sono a pari merito, mentre Xbox rimane indietro.

Precisamente, Dring spiega che PS5 è stata in grado di piazzare 1,2 milioni di unità nel corso dell'anno. Si tratta della stessa cifra raggiunta da Nintendo Switch. Xbox Series, ovvero sia X che S sommate, si è invece fermata a 800.000 unità. Come ripetiamo da fin troppo tempo, questi numeri non sono una rappresentazione diretta del successo delle console in UK, ma anche e soprattutto un'indicazione del numero di unità che i vari produttori sono stati in grado di produrre nel corso dell'anno.

Dring ci indica anche le vendite dei giochi in formato fisico in UK per l'anno 2021. Nintendo Switch è stata in grado di piazzare ben 7 milioni di giochi, mentre PS4 ha venduto 3.7 milioni di unità, seguita da PS5 con 2 milioni di unità. Anche in questo caso Xbox rimane indietro, con 1.5 milioni di unità su Xbox One e 600.000 unità su Xbox Series X|S.

Questi dati sono solo una parte delle vendite effettive dei giochi del mercato UK, in quanto mancano i dati digitali che, soprattutto su PlayStation e Xbox, valgono una buona percentuale del totale. Nintendo è una console con meno spazio di archiviazione, anche per questo tende a vendere più giochi in formato fisico.

Parlando proprio di digitale, ricordiamo che da oggi sono attivi su PlayStation Store gli sconti su oltre 1.500 giochi indie per PS4 e PS5.