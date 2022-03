Square Enix apre un canale YouTube dedicato alla musica, con anche mix Lo-Fi

Square Enix ha aperto un canale YuoTube ufficiale dedicato alla musica dei propri giochi. Si chiama semplicemente Square Enix Music Channel e per il momento include due video di presentazione e due video nei quali sono raccolte varie musiche, uno in stile Lo-Fi e uno in stile EDM.

Potete trovare il canale YouTube Square Enix Music Channel a questo indirizzo.

Secondo quanto indicato dal video di presentazione, vi sono circa 5.500 canzoni ufficiali su YouTube, oltre che playlist con temi differenti. Probabilmente, nel corso del tempo il canale si amplierà, anche per raccogliere le musiche di nuovi giochi in arrivo in futuro, magari a cominciare dal venturo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Potete ascoltare il mix Lo-Fi tramite il video qui sotto, che include canzoni dall'intera saga di Final Fantasy, senza dimenticare Live a Live, Secret of Mana, Chrono Trigger e non solo. L'immagine di sfondo propone anche alcuni dettagli dedicati ai mondi di Square Enix, come il Chocobo sulla scrivania e il cristallo a sinistra, sopra il frigorifero.

Questo annuncio arriva di pari passo con quello del sito del 35° anniversario di Final Fantasy. Inoltre, è stata scoperta una nuova demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Considerando che questa sera vi sarà uno State of Play dedicato agli sviluppatori orientali, è possibile che il tempismo di Square Enix non sia casuale.