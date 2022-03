Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: terza demo PS5/PS4 scoperta, annuncio allo State of Play?

PlayStation Game Size ha segnalato che sui server PlayStation è presente una demo in versione PS4 e PS5 di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Vediamo i dettagli sul peso e su quando potrebbe essere annunciata.

Prima di tutto, tramite Twitter, PlayStation Game Size segnala che il peso del file di download della nuova demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è di 35.730 GB su PS5. Viene indicato che la demo è disponibile anche in versione PS4, ma non è stato indicato il peso: potrebbe essere identico alla versione current-gen, ma per ora non abbiamo conferme.

PlayStation Game Size afferma anche che, "al 100%", l'annuncio di questa demo avverrà allo State of Play. Riteniamo che la sua sia solo una supposizione, anche se tendiamo a concordare con la sua idea. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è stato pubblicizzato sempre tramite gli eventi di PlayStation e, con l'uscita a breve termine, è credibile che questo State of Play serva anche per parlare del gioco. Sappiamo inoltre che questo evento si concentrerà soprattutto sui giochi orientali.

I tre protagonisti di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

PlayStation Game Size specifica anche che questa demo è "nuova", ovvero non è un semplice aggiornamento dei test di prova precedentemente pubblicati da Square Enix. Supponiamo quindi che questa demo non sarà a tempo. Ricordiamo anche che l'update di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, che vi abbiamo indicato qui, segnalava la funzione di trasferimento dei dati di salvataggio dalla versione demo a quella completa. Potrete quindi giocare la demo e proseguire direttamente con l'acquisto del gioco completo senza perdere progressi.

Per ora non sappiamo quali saranno i contenuti di questa demo. Il secondo test online aveva permesso di esplorare due diverse aree di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, concedendo svariate ore di gioco.