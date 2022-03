Chrono Trigger per PC e mobile aggiornato con il supporto per lo schermo intero e altre novità

Le versioni PC e mobile di Chrono Trigger saranno aggiornate l'11 marzo 2022, arrivando alla versione 1.5. Si tratta di una patch maggiore, che sistemerà diversi problemi del gioco e aggiungerà il supporto per lo schermo intero, fino a risoluzioni con ratio 21:9, e la possibilità di accelerare le battaglie di 1,5 volte.

Inoltre sarà migliorata l'operabilità, gli slot di salvataggio saranno portati a venti e la versione smartphone otterrà finalmente gli extra. Vediamo un filmato che presenta l'aggiornamento:

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Chrono Trigger è disponibile ormai da diversi anni. La versione PC risale al 27 febbraio 2018, per dire. Fortunatamente Square Enix ha continuato a supportare il gioco, che essendo un classico senza tempo è probabile che continui a vendere bene, soprattutto in occasione dei periodi di saldo.

Leggiamo la storia:

Grazie a uno scontro fortuito durante la Fiera millenaria di Guardia in Piazza Leene, il nostro giovane eroe Crono incontra una ragazza di nome Marle. I due decidono di esplorare insieme la fiera e provano una nuova tecnologia per il teletrasporto inventata da Lucca, amica di Crono. Marle, incuriosita, si offre volontaria, ma un malfunzionamento della macchina la spedisce in una dimensione alternativa. Crono trova il ciondolo di Marle e decide di provare a salvarla, lanciandosi a sua volta nel portale dimensionale... e ben presto emerge nel passato... quattrocento anni prima... Viaggia nel passato più remoto, nel futuro lontano, fino a raggiungere la Fine dei tempi. Questa epica avventura in cui dovrai salvare un intero pianeta dal suo disastroso futuro farà storia ancora una volta.