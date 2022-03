Microsoft Xbox batte Sony PlayStation su Metacritic nel 2021: è la compagnia con la media più alta

Metacritic ha svelato quali sono gli editori di videogiochi con il punteggio più alto nel 2021. Microsoft Xbox è stata in grado di battere Sony PlayStation. Vediamo i dettagli.

Metacritic spiega che, secondo i calcoli, Microsoft / Xbox Game Studios è stata in grado di ottenere 346 punti nel 2021. Sony / PlayStation Studios, invece, ha ottenuto 312.9 punti durante l'anno. Entrambe le compagnia hanno migliorato la propria posizione rispetto all'anno precedente, visto che nel 2020 erano arrivate rispettivamente sesta e quarta (SEGA era prima lo scorso anno, ora è ottava).

Satya Nadella, CEO di Microsoft

Precisiamo, prima che andiate a fare calcoli su Metacritic, che questi numeri non sono semplicemente una somma dei voti dei giochi pubblicati, ma tengono anche da conto il numero di giochi con recensioni positive (voto verde), il numero di recensioni negative (voto rosso) e il numero di giochi con voto superiore al 90. Sony, durante il 2021, non ha ottenuto alcuna media oltre il 90 ad esempio, mentre Microsoft ne ha ottenute ben tre (Forza Horizon 5, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator). Sony ha ottenuto un 91% di giochi con voto verde, mentre Microsoft ne ha ottenuti il 100%.

Metacritic spiega anche che Microsoft è stata in grado di ottenere un risultato incredibile. La sua media annuale dei voti è stata 87.4. È la prima volta in assoluto che una compagnia ottiene una media superiore a 85. PlayStation, ad esempio, si ferma a 81.3.

Per quanto riguarda le altre compagnie, troviamo Humble Bundle in terza posizione con 309.6 punti, Activision Blizzard in quarta con 308.2 punti e Bethesda Softworks con 306.9 punti.

Diteci, quali sono gli sviluppatori che avete più apprezzato nel 2021?