PlayStation è spacciata e smetterà di esistere in 10 anni, secondo Michael Pachter

Michael Pachter ha affermato che PlayStation è spacciata e che smetterà di esistere nell'arco di dieci anni da oggi. L'affermazione è stata fatta durante una diretta di Dealer - Gaming.

Precisamente, a Pachter è stato chiesto se Sony PlayStation è in grado di competere con Microsoft Xbox. L'uomo ha quindi affermato, in traduzione: "Penso che PlayStation sia condannata e penso che smetterà di esistere nella forma attuale in circa dieci anni. Non possono competere. Non hanno alcuna possibilità di competere. Non sono indietro di un paio di anni, si tratta di un vantaggio insuperabile" (ndr, quello di Microsoft).

Sony

Pachter non vi è quindi andato leggero e ritiene che PlayStation non abbia alcuna possibilità. Conosciamo la figura e sappiamo bene che è solito esporsi con opinioni molto estreme senza troppe preoccupazioni. Per certo Xbox Game Pass è una proposta di notevole valore e Microsoft sta acquisendo ad alto ritmo molti editori, comprese società enormi come Activision Blizzard. Di certo la compagnia sta diventando più competitiva e potrebbe dominare il mercato a un certo punto.

Va anche detto che il mercato ha continuamente dimostrato che vi è spazio per tipologie diverse di approccio, come ci mostra sempre Nintendo che, pur non competendo direttamente con Sony e Microsoft sotto vari punti di vista, è una compagnia dal successo enorme.

Diteci, voi cosa ne pensate di questa considerazione? Siete d'accordo?