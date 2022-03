Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: la media su Metacritic, i voti sono contrastanti

Sono ora disponibili le recensioni di Assassin's Creed Valhalla L'alba del Ragnarok. Il gioco di Ubisoft, come segnala Metacritic, ha ricevuto voti contrastanti, con una media non particolarmente alta.

Prima di tutto, vi segnaliamo la nostra recensione, nella quale vi abbiamo spiegato che Assassins' Creed Valhalla "L'Alba del Ragnarok porta avanti in maniera inedita il supporto post-lancio di Assassin's Creed Valhalla, con un'espansione apparentemente ricca ma che è possibile completare abbastanza in fretta concentrandosi sulle missioni principali. Il problema è però un altro, e riguarda il bilanciamento della difficoltà: affrontando il pacchetto come un contenuto endgame sarete troppo potenti e avrete a disposizione troppe abilità risolutrici per concedere il giusto spazio ai nuovi poteri, che in effetti sono molto interessanti e possono offrire approcci diversi in termini di esplorazione e combattimento. Con le dovute accortezze, L'Alba del Ragnarok può senz'altro regalarvi delle belle emozioni e non si risparmia sul fronte delle novità, dei personaggi e dei nemici; spiace dunque che quest'ultima saga di Odino non sia arrivata al debutto con le idee perfettamente chiare."

Odino, di Assassin's Creed Valhalla

Vedendo poi voti di Metacritic, possiamo notare che la versione con più recensioni (10) è PS5, dove il voto medio è 70/100. La versione Xbox Series X (5 recensioni) si alza a 74. La versione PC (4 recensioni) arriva nella zona verde con un 79. Le versioni Xbox One e PS4 mancano invece dei voti.

Ecco alcuni esempi di voti di Assassin's Creed Valhalla L'alba del Ragnarok:

Noisy Pixel - 90

God is a Geek - 90

Multiplayer.it - 78

Stevivor - 70

Attack of the Fanboy - 60

IGN USA - 60

Gfinity - 50

Come potete vedere, i voti sono molto diversi, dall'insufficienza fino a un voto altissimo come 90. Diteci, voi acquisterete Assassin's Creed Valhalla L'alba del Ragnarok?