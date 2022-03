Final Fantasy: Square Enix ha aperto il sito per il 35° anniversario del franchise

Square Enix ha aperto il sito per festeggiare il 35° anniversario del franchise Final Fantasy, che cade proprio quest'anno. Il primo capitolo della serie fu lanciato per NES il 18 dicembre 1987 (in Giappone) e il resto, come si suol dire, è storia.

Logo del 35° anniversario di Final Fantasy

Il sito è disponibile in inglese e giapponese e per ora riporta ben poche informazioni, ma è probabile che sarà arricchito nel corso dei prossimi mesi.

Attualmente viene riportata la data di lancio del primo capitolo e vengono promesse novità nel corso dell'anno, con l'annuncio di nuovi progetti (o magari con la presentazione di quelli già annunciati, come Final Fantasy XVI).

C'è anche un messaggio di Yoshinori Kitase, il producer di Final Fantasy VII Remake, che ringrazia i fan della serie per il loro appassionato supporto lungo tutti questi anni e promette che Square Enix continuerà a lavorare duramente per rendere ogni Final Fantasy un prodotto che i giocatori ricorderanno nel tempo.

Per adesso, tra i nuovi titoli in arrivo, sul sito si parla di Chocobo GP e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ma viene promesso anche altro.

Peccato che parte dei festeggiamenti non siano stati affidati a Hironobu Sakaguchi, che la serie Final Fantasy l'ha creata. Vero è che non lavora più per Square Enix da anni, ma chi meglio di lui potrebbe parlarci dei titoli delle origini?