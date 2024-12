Storico autore del primo Final Fantasy e di Secret of Mana è tornato a parlare dopo anni di silenzio

Detto questo, Sakaguchi non sviluppò il primo Final Fantasy da solo, come facilmente intuibile. Uno degli autori che collaborò con lui in un ruolo chiave, fu il programmatore iraniano-americano Nasir Gebelli , nome poco citato e conosciuto, anche perché molto schivo e poco prono a concedere interviste. Gebelli ha lavorato ai primi tre Final Fantasy, unendosi al team di Sakaguchi dopo aver sviluppato Tobidase Daisakusen / 3-D WorldRunner e Highway Star / Rad Racer.

Senza Final Fantasy Square Enix non sarebbe la compagnia che è oggi. Probabilmente non sarebbe nemmeno una compagnia, visto che fu salvata dal gioco di Hironobu Sakaguchi , diventato negli anni una serie da decine di milioni di copie vendute.

In giro per il mondo

Successivamente, ha lavorato anche su Secret of Mana / Seiken Densetsu II, svolgendo anche lì un ottimo lavoro. Quando era all'apice della sua carriera, si è ritirato dal mondo dei videogiochi, usando quanto guadagnato per viaggiare in tutto il mondo. Non ha più sviluppato nulla in ambito videoludico.

Tra le sue poche uscite pubbliche, nel 1998 ha partecipato a una reunion degli utenti Apple II ed è stato intervistato da John Romero (ex-id Software, tra gli autori di DOOM e Quake), offrendo ai fan uno dei pochi sguardi sulla mente di quello che viene considerato un genio della programmazione. Sagakuchi stesso non ne aveva saputo più nulla, tanto che nel 2012 chiese sull'allora Twitter numi su dove fosse finito, per tornarci in contatto.

Gebelli è stato recentemente intervistato per il programma di NHK Legendary Games Chronicle. L'episodio dedicato a Final Fantasy è stato trasmesso originariamente su NHK World Japan a ottobre, ma una versione estesa sarà mostrata su BS4K di NHK il 30 dicembre.

Questa versione includerà 20 minuti aggiuntivi di filmati, in cui Gebelli appare insieme a Hironobu Sakaguchi, Koichi Ishii, Yoshitaka Amano, Nobuo Uematsu e Shibuya Kazuko. Sarà sicuramente interessante sentire cosa ha da dire e raccontare, nonché vederlo insieme ad altri autori con cui ha fatto la storia.