Le prossime AirPods Pro potrebbero avere un sensore per la frequenza cardiaca

Sempre meno mesi ci separano alla terza generazione di AirPods Pro , che arriverà verosimilmente entro la fine dell'anno prossimo. Nel frattempo, già cominciano a susseguirsi i primi rumor, che suggerirebbero la presenza di un sensore per la frequenza cardiaca e non solo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

AirPods Pro 3: le specifiche tecniche attese

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg all'interno della sua newsletter Power On, le prossime AirPods Pro potrebbero diventare decisamente più smart rispetto al passato, con l'implementazione di sensori per il monitoraggio di alcuni parametri vitali, tra cui in particolare la frequenza cardiaca e la temperatura corporea. Ricordiamo che al momento tale sensore è esclusiva di Apple Watch, che ormai da diverse generazioni supporta il monitoraggio dei parametri vitali e degli allenamenti svolti dall'utente che ne fa uso.

AirPods Pro 3 (design puramente indicativo)

Questa non è però l'unica funzionalità che potrebbe far capolino nelle nuove AirPods Pro: secondo alcuni rumor, infatti, le nuove AirPods Pro potrebbero addirittura implementare un sensore per la fotocamera, utile per l'acquisizione di video spaziali. Tra le novità attese troviamo anche un possibile miglioramento per la cancellazione attiva del rumore, una delle funzionalità cardine del modello Pro. Nessun miglioramento previsto invece per l'autonomia, con una durata totale che si manterrà indicativamente sulle 30 ore, come visto già su AirPods Pro 2.