EVO 2022: svelata la line-up dei titoli del torneo di quest'anno

L'organizzazione dell'EVO 2022 ha annunciato quali saranno i titoli che faranno parte della line-up del torneo di quest'anno, che si svolgerà dal 5 al 7 agosto al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas, in Nevada. Vediamola:

Dragon Ball FighterZ (terza apparizione all'EVO)

Granblue Fantasy: Versus (prima apparizione all'EVO)

Guilty Gear: Strive (prima apparizione all'EVO)

The King of Fighters XV (prima apparizione all'EVO)

Melty Blood: Type Lumina (prima apparizione all'EVO)

Mortal Kombat 11 Ultimate (seconda apparizione all'EVO)

Skullgirls 2nd Encore (prima apparizione all'EVO)

Street Fighter V: Champion Edition (quinta apparizione all'EVO)

Tekken 7 (sesta apparizione all'EVO)

Come potete vedere moltissimi giochi sono alla loro prima apparizione all'EVO segno dell'alto numero di uscite di livello degli ultimi anni e della ricerca di alternative nel mondo dei picchiaduro. Peccato per l'assenza della serie Super Smash Bros., che ha caratterizzato l'EVO per molti anni e che di recente sembra in conflitto con la manifestazione.

Interessante la presenza di un titolo fresco di lancio come The King of Fighters XV, che spingerà sicuramente molti a provarlo. Per registrarvi, non vi resta che andare sul sito ufficiale dell'EVO.