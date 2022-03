F-Zero X è il nuovo titolo del Nintendo 64 per gli abbonati a Nintendo Switch Online

F-Zero X è il nuovo gioco aggiunto a Nintendo Switch Online che proviene dal catalogo del Nintendo 64. Sarà disponibile a partire dall'11 marzo 2022 per gli abbonati al servizio nella fascia Expansion Pass, quella più costosa.

Nintendo ha anche pubblicato un trailer per accompagnare l'annuncio, che potete vedere qui di seguito:

F-Zero X segue altri titoli per Nintendo 64, ossia The Legend of Zelda: Majora's Mask, disponibile dal 25 febbraio 2022, Paper Mario e Banjo-Kazooie. I giocatori potranno quindi tornare a gareggiare contro altri ventinove concorrenti in questo arcade di corse futuristiche, su circuiti pensati appositamente per sfruttare la velocità dei veicoli.

Sono anni che un nocciolo duro di appassionati della serie F-Zero chiede un nuovo capitolo a Nintendo. Forse, nel caso il lancio di F-Zero X abbia successo, la casa di Mario potrebbe convincersi finalmente a produrne uno. Certo, non stiamo parlando del suo franchise di maggior richiamo, ma conta comunque un certo numero di fan e potrebbe sempre verificarsi l'effetto Metroid Dread, ossia che un nuovo capitolo vada meglio di quanto atteso.