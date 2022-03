Ghostwire: Tokyo - Preludio disponibile anche per PC

Ghostwire: Tokyo - Preludio è disponibile anche per PC, dopo qualche giorno di esclusiva per PS5. Si tratta di una visual novel gratuita che fa da prologo ai fatti che saranno raccontati in Ghostwire: Tokyo.

Potete scaricare Preludio da Epic Games Store o da Steam.

Considerate che non si tratta di un'esperienza lunghissima, visto che la si può terminare in circa un'ora (anche meno), ma è comunque interessante per chi vuole sapere qualcosa di più del retroterra dell'ultima fatica di Tango Gameworks, in arrivo su PC e PS5.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Ghostwire: Tokyo - Preludio:

Scopri i misteriosi eventi dai quali si sviluppa la nuova, attesissima avventura dinamica di Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo! In Ghostwire: Tokyo - Preludio ti unirai all'imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con una strana sparizione che assume tinte sempre più sinistre. Consolida i rapporti con i membri della squadra e ricostruisci le loro storie in questa visual novel, per prepararti ad affrontare le strade di Ghostwire: Tokyo, in uscita il 25 marzo.