Elden Ring: il nuovo video ufficiale è dedicato all'esplorazione

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video di Elden Ring dedicato completamente all'esplorazione, probabilmente per aiutare un po' tutti quei giocatori persi per l'Interregno. Si tratta di un filmato di un minuto circa, che spiega le basi del sistema, quindi l'utilizzo della mappa, quello dei checkpoint per i viaggi rapidi, quello degli indicatori per orientarsi e Torrente, il destriero ancestrale su cui è una pena combattere, ma che come mezzo di trasporto non ha eguali. Naturalmente il tutto è condito da diverse sequenze di gameplay, che non fanno mai male. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Vale la pena di ricordare che Elden Ring è il gioco del momento, che sta impegnando milioni di giocatori in tutto il mondo grazie al suo fascino e la sua difficoltà. Quest'ultima è così elevata che molti non riescono a superare nemmeno il primo boss.

Per il resto rammentiamo anche che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Per avere maggiori dettagli, leggete la nostra recensione.