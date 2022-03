PS5 e PS4: nuovo video mostra ai giapponesi la ricca lineup PlayStation

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha pubblicato un video, intitolato "RUN! RUN! Lineup!", per mostrare ai giapponesi e agli asiatici tutti la ricca lineup di PS5 e PS4, ovviamente pescando tra i titoli più recenti. In totale vengono mostrati venti giochi.

Il video ha come protagonista la star locale Aoi Utano che corre in un mondo virtuale, mentre in sottofondo possiamo ascoltare un brano di NayutalieN cantato da Mary Usagi.

I giochi principali mostrati nel video sono: Elden Ring, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Fall Guys: Ultimate Knockout, SD Gundam Battle Alliance, Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, Babylon's Fall, Forspoken, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Ghostwire: Tokyo. Come potete vedere, alcuni sono già disponibili, altri stanno per uscire.

Fanno la loro apparizione anche: Dragon Ball: The Breakers, Deathverse: Let It Die, Dying Light 2: Stay Human, eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022, Earth Defense Force 6, Nobunaga's Ambition: Rebirth, Persona 4 Arena Ultimax, Star Ocean: The Divine Force, Uncharted: Legacy of Thieves Collection e The King of Fighters XV.

Insomma, ci troviamo di fronte a una lineup ricca e variegata, che speriamo convinca qualche giapponese.