Elden Ring: poco più della metà dei giocatori ha sconfitto il primo boss, in pochi lo hanno finito

Elden Ring è sicuramente il fenomeno videoludico del momento e molti lo stanno comprando spinti dall'imponente passaparola sviluppatosi in rete. Molti giocatori, però, non sono ancora riusciti a superare il primo boss, almeno stando alle statistiche ottenibili guardando le percentuali di sblocco dei vari obiettivi sulle diverse piattaforme.

Ad esempio tra gli utenti Steam, l'Araldo del frammento Godrick è stato sconfitto dal 55,6% dei giocatori (al momento di scrivere questa notizia), mentre su PlayStation le cose vanno leggermente meglio, visto che si parla del 66,15% dei giocatori.

Naturalmente più si guarda ai boss avanzati, meno sono i giocatori che ce l'hanno fatta. La percentuale di completamento del gioco è in entrambi i casi molto bassa, anche solo per il finale standard: 7,74% su PlayStation e 2,7% su Steam, segno che probabilmente molti hanno sottovalutato la sfida rappresentata dal gioco (o devono ancora arrivare a concluderlo).

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione.