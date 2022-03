State of Play di marzo 2022: data e orario del nuovo evento PS5 e PS4

Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo State of Play con novità per i giocatori PS5 e PS4. L'appuntamento è fissato a domani, 9 marzo 2022, con una presentazione dedicata a giochi di terze parti prodotti da software house giapponesi e non solo.

Lo State of Play di marzo 2022 si svolgerà a partire dalle 23:00 italiane di mercoledì 9 marzo. Potrete seguire la diretta sui canali PlayStation di Twitch e YouTube. Ovviamente Multiplayer.it seguirà l'evento in diretta su Twitch, dunque vi aspettiamo.

Stando a quanto riportato sul PlayStation Blog l'appuntamento durerà all'incirca 20 minuti e sarà dedicato a nuovi annunci e aggiornamenti, con focus sui giochi realizzati da publisher giapponesi, ma non mancheranno anche aggiornamenti da sviluppatori in tutto il mondo.

Non ci saranno invece novità relative a PlayStation VR2 e ai giochi del nuovo visore per la realtà virtuale di Sony per PS5.

Uno dei possibili protagonisti dello State of Play di marzo potrebbe essere Forspoken, dato che un rumor di alcuni giorni fa ne aveva previsto sia il rinvio che la presenza all'evento di domani. Sempre rimanendo in casa Square Enix non sono assolutamente da escludere novità relative all'attesissimo Final Fantasy 16.

Non sono da escludere poi novità sui porting di Resident Evil 7, 2 e 3 annunciati giusto pochi giorni fa. E chissà, magari scopriremo anche se è vero che Sony ha acquisito una grande IP di Konami come Silent Hill e Metal Gear Solid.

Un altro possibile candidato è senza dubbio Hogwarts Legacy, date le numerose voci di corridoio delle ultime settimane che vedevano il titolo di Avalanche Studios tra i protagonisti del nuovo evento di Sony.

Insomma, si tratta di un evento sicuramente da non perdere per tutti i possessori di PS5 e PS4. E se non riuscirete a seguirlo in diretta, state pur certi che troverete tutte le novità sulle pagine di Multiplayer.it.