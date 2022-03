Disgaea 6 Complete: data di uscita annunciata, upgrade gratis da PS4 a PS5

NIS America ha annunciato la data di uscita di Disgaea 6 Complete per PS5, PS4 e PC. Questa riedizione sarà disponibile in Europa e Nord America a partire dal 28 giugno. Inoltre, è arrivata la conferma che gli utenti che acquisteranno la versione PS4 potranno effettuare l'upgrade a PS5 gratuitamente.

Disgaea 6 Complete include tutti i personaggi e gli oggetti cosmetici pubblicati per l'originale come DLC. Disgaea 6: Defiance of Destiny (qui la nostra recensione) era stato pubblicato a gennaio dello scorso anno in Giappone e a giugno nel resto del mondo per Nintendo Switch, con la versione PS4 confinata nel Sol Levante, dunque si tratta fondamentalmente del debutto ufficiale del gioco su PC e piattaforme PlayStation nei nostri lidi. L'annuncio di oggi è stato accompagnato da un nuovo trailer dedicato ai personaggi del gioco, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Disgaea 6 Complete è già disponibile per il preoder su PS5, PS4 e PC. Le versioni PlayStation sono acquistabili in versione retail Deluxe Edition, che include il gioco base, una selezione della colonna sonora su CD e una storia a fumetti.

"Zed è uno zombi presuntuoso, che vive a Netherworld insieme a sua sorella Bieko. Quando un Dio della Distruzione minaccia il loro modo di (non)vita, Zed deve sfruttare la sua capacità unica di Super Reincarnazione per resistere alla minaccia in arrivo. Lungo la strada, si unirà ai contorti e colorati abitanti degli Inferi, affronterà sfide intorno e dentro di sé e vedrà se anche un teppista immortale come lui potrà sfidare il destino. Disgaea 6 Complete unisce una storia cupa ma toccante con un folle combattimento tattico, introducendo elementi di gioco mai visti prima nei giochi precedenti. Sia i nuovi giocatori che i veterani vivranno incredibili avventure a Netherworld. Impostazioni personalizzabili come Auto, Riprova e Ripeti consentono ai giocatori più accaniti, ma anche a quelli occasionali di combattere a modo loro. E se le cose dovessero prendere una brutta piega, usa la Super Reincarnazione per unirti alla lotta e continua a provare finché non avrai successo", recita la sinossi ufficiale del gioco.