Forspoken rinviato su PS5 e PC, ecco la nuova data di uscita da Square Enix

Forspoken è stato rinviato su PS5 e PC da Square Enix, che con un post ha cercato di spiegare agli utenti i motivi di tale scelta e comunicato loro la nuova data di uscita del gioco, fissata all'11 ottobre 2022.

L'annuncio del publisher giapponese conferma dunque i rumor sul rinvio di Forspoken: un progetto che a quanto pare necessita di tempistiche di lavorazione più lunghe al fine di consegnarci un'esperienza all'altezza della visione degli autori.

"Abbiamo preso la decisione di spostare la data di uscita di Forspoken all'11 ottobre 2022", si legge nel messaggio pubblicato su Twitter dal team di sviluppo del gioco.

"Il nostro obiettivo per questa nuova, entusiasmante proprietà intellettuale è quello di consegnarvi un mondo di gioco e un'eroina che gli utenti vogliano sperimentare negli anni a venire, dunque fare tutto al meglio è di estrema importanza."

"Per questo nei prossimi mesi focalizzeremo tutti i nostri sforzi sulla rifinitura del progetto e non vediamo l'ora che possiate partire per questo viaggio insieme a Frey, in autunno."

"Grazie per la comprensione e per il continuo supporto. Speriamo di poter condividere nuovi dettagli su Forspoken al più presto."